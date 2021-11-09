10 ноября – какой завтра день, какой праздник, приметы, традиции, именины

10 ноября 2021 – среда. В этот день выходит первая версия браузера Firefox, а в США Bruce Springsteen&E Street Band выпускают 5-томный альбом с основными хитами.

До Нового года остается 51 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 ноября в мире отмечается Международный день вышивальщиц. Его начало было положено совсем недавно – в 2013 году. А дата выбрана совершенно не случайно. Именно в этот день чтят память святой Параскевы Иконийской, которая считается покровительницей труда вышивальщиц.

Жизнь Параскевы Иконийской покрыта тайнами. Существует легенда, что она родилась в очень богатой и благочестивой семье. Ее родители уважали пятницу, которая была днем ​​страданий Господа. Именно поэтому своего ребенка они назвали Параскевой-Пятницей. С именем святой связывают многие традиции и обычаи. Простой народ очень любил Параскеву, потому ее иконы обязательно были в каждом доме.

10 ноября Международный день вышивальщиц

Особенно любили святую вышивальщицы. Даже существовала традиция приносить в храм отрезок льна и покрывать им образы Параскевы.

Также отмечается День киберпсихологии – науки, которая изучает влияние современных технологий на человека, устанавливает зависимость между пользователями и устройствами. В последние годы она довольно быстро развивается. Считается, что основные достижения этой отрасли были сделаны за последние 15 лет. Однако сама дисциплина возникла гораздо раньше – в начале 80-х годов прошлого столетия.

В этот день принято поздравлять всех, кто причастен к изучению интернета и компьютерной среды. Киберпсихология помогает ученым понять, как современные технологии влияют на психологические процессы (мотивирование, эмоциональное поведение, намерения, расстройство).

В разных странах мира отмечается Всемирный день кератоконуса (World Keratoconus Day). Это невоспалительное сложное заболевание роговицы глаза, когда она принимает конусную, а не сферическую, форму. Основными спонсорами этого дня являются образовательная программа Института глаза Гевина Герберта, Национальный фонд кератоконуса и Калифорнийский университет в Ирвине.

10 ноября проводятся различные мероприятия, помогающие распространить информацию о кератоконусе в мире, повысить осведомленность человечества об этом заболевании, защитить пациентов с такой проблемой.

Каждый год отмечается и Международный день патологии (International Pathology Day). Событие было введено в 2014 году под руководством Королевского колледжа патологов RCPath, чтобы отметить немалый вклад работников лабораторий и патологических служб.

Основные спонсоры: Британское общество гематологии и Sonic Healthcare UK. В этот день проводятся конференции, где изучаются современные технологии, перспективы использования искусственного интеллекта и инновационные средства в данной области. В честь праздника организуют круглый стол, в котором принимают участие врачи, профессора, ученые и консультанты из разных стран.

10 ноября Международный день бухгалтерии

Весь мир отмечает Международный день бухгалтерии. Его посвятили дню, когда была опубликована книга Луки Пачоли "Все об арифметике, геометрии и пропорциях", в которой можно найти немало информации о бухгалтерском деле. Именно Пачоли считают отцом бухгалтерии.

Праздник был создан в 1972 году и носил название День бухгалтерской карьеры, однако через четыре года его сменили на более современное. Бухгалтерия как профессия существует уже около 6 тысяч лет. Первые ее представители были еще при Древнем Египте. В Украине Международный день бухгалтерии отмечают редко, так как существует отдельный национальный праздник, который выпадает на 16 июля.

В мире проходит также празднование Всемирного дня науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development), который был создан на Всемирной научной конференции, проходившей в 1999 году в Будапеште. Но официально праздник ввели на генеральной конференции ЮНЕСКО в 2001 году.

Также читайте Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы

Важной миссией этого дня является информирование общества о роли науки в жизни человека, усиление внимания к научной деятельности, поощрение использования мировых достижений. По этой причине проходит немало разных мероприятий, помогающих простым людям больше узнать об открытиях в различных научных областях.

В мире отмечают Всемирный день молодежи, основанный на честь открытия в Лондоне Всемирной организации демократической молодежи (10 ноября 1945). Ежегодно в этот день проводятся фестивали. Первый прошёл в 1947 году.

Памятные даты 10 ноября

10 ноября 2020 года в Америке одобряют лечение COVID-19 препаратом на основе антител

В этот день год назад президент США Джо Байден обсуждает условия сотрудничества с европейскими лидерами по Украине, в Минцифре запускают англоязычную версию "Дія.бізнес", а в Америке одобряют лечение COVID-19 препаратом на основе антител.

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 ноября:

1764 год – отменено казачество указом Екатерины II;

1926 год – в Берлине был открыт Украинский научный институт;

1928 год – дом-музей Тараса Шевченко открыт в Киеве;

1970 год – запуск космической станции "Луна-17", которая высадилась на поверхность Луны через одну неделю;

1975 год – Генеральная ассамблея ООН приравняла понятия "сионизм" и "расизм";

1993 год – Софийский собор в Киеве был захвачен группой сектантов "Белое братство" с целью массового самоубийства на честь провозглашения "конца света"; 2004 год – по результатам первого тура выборов Президента Украины 39,87% набрал Виктор Ющенко;

2004 год – выходит первая версия браузера Firefox, который за 100 дней своего существования стал одной из наиболее употребительных программ с открытым кодом;

2009 год – был запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС.

Какой завтра церковный праздник

День памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы

10 ноября православные христиане отмечают день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы. Родилась в Иконии (Малая Азия) в III веке в христианской семье. После смерти своих родителей вела тихую и скромную жизнь, постоянно молилась и заботилась об отверженных. Бессчетные люди, глядя на ее богоугодную жизнь, обращались к Христианской вере. Поэтому на нее разозлились жрецы, которые бросили ее в тюрьму.

В то время в Иконию прибыл новый наместник императора, который должен был мучить христиан. К нему привели Параскевию, сразу признавшую свою веру. За это ее долгое время жестоко наказывали. Святая женщина не выдержала пыток.

Среди народа великомученицу Параскеву очень уважали. В ее честь строили храмы, называвшиеся Пятницами. На иконах она изображается высокой и суровой, с сияющим венком на голове. Согласно церковным верованиям Параскева была покровительницей скота и полей. Ее иконы часто ставили в доме, чтобы в семье царили благополучие и счастье. Также на Параскеву принято молиться, если нужно оградить домашний скот от болезни или смерти.

Католическая церковь вспоминает 10 ноября святого Льва I, который был 45-м Римским папой (с 440 до 461 года).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 ноября

Какие завтра именины: Максим, Иван, Геогрей, Афанасий, Николай, Арсений, Наум, Кузьма, Нестор, Терентий, Степан (Стефан), Анна (Анна), Параскева (Параска), Неонила.

Талисманом людей, рожденных 10 ноября, является горный хрусталь. Очаровательный самоцвет, отличающийся ослепительным блеском. Он помогает человеку достичь гармонии и приводить в жизнь успех. Интересный факт – в древности люди верили, что хрусталь является водой, которая превратилась в лед с помощью особой магии. Поэтому камень использовали для создания всевозможных украшений. А вот в Древнем Китае из хрусталя делали лупы и очки.

В этот день родились:

1759 год – немецкий драматург и поэт Фридрих Шиллер;

1903 год – украинский поэт-лирик Терентий Масенко;

1913 год – украинский поэт Геннадий Брежнев;

2006 год – украинский баскетболист Дмитрий Губерук.

Что нельзя делать в этот день

Наши предки в этот день считали, что нельзя прясть. А вот шить разрешалось, поэтому вечером девушки традиционно собирались за вышивкой и вели разговоры. Если в этот день помолиться святой Параскеве, то скоро выйдешь замуж.

Также читайте Лучшие поздравления с годовщиной свадьбы в стихах, открытках и своими словами

Также были и другие запреты:

если много смеяться в этот день, потом придется плакать, поэтому люди старались не веселиться;

запрещалось мыть пол, иначе после смерти будете валяться в помоях;

чтобы не навлечь несчастья, пытались в этот день не чистить дымоход;

10 ноября беременные женщины не давали взаймы денег, ведь с ними отдавалось счастье малыша в чужие руки;

не стоило мыть посуду, голову и купаться.

Вообще делали все, чтобы меньше контактировать с водой.

Народные приметы и традиции

10 ноября утренний туман означает, что скоро будет оттепель

Среди наших предков существовало немало примет:

смотрели, какой сегодня день: если на деревьях держится иней, скоро будет морозно;

месяц окружен кругом – ждите бурю;

утренний туман означает, что скоро будет оттепель;

пока на вишне держатся листья, зима не придет;

если в этот день увидели белку, значит, будет потепление.

На Параскеву Пятницу молодые парни пытались поститься. Считалось, что так можно получить хозяйскую и красивую жену. Девушки же просили: "Пятинка, моя матушка, помоги хоть ты, чтобы мне замуж пойти". Также молились, чтобы мужчина попался трезвенником.

До XX века у украинцев существовала особая традиция "кормить" Параскеву. В этот день хозяйка украшала стол новой белой скатертью и ставила разведенный мед (канун). А потом в течение всего года каждую пятницу оставляла кашу, ложку и хлеб-соль.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку