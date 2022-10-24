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Как будем отдыхать в ноябре 2022 года: будут ли дополнительные выходные

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Как будем отдыхать в ноябре 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Выходные в ноябре 2022 года / Фото: Pexels

Какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2022, читайте в материале ТСН.ua.

Последний месяц осени принесет украинцам немало профессиональных и государственных праздников. Однако дополнительные выходные в ноябре не предусмотрены.

Выходные в ноябре 2022 года в Украине

Из 30 календарных дней в ноябре 2022 года выходными будут всего восемь: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число. А 22 дня в ноябре будут рабочими.

Какие будут профессиональные праздники в ноябре 2022 года

  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии;
  • 4 ноября – День железнодорожника;
  • 6 ноября – День работника социальной сферы;
  • 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
  • 10 ноября – Международный день бухгалтера;
  • 14 ноября – Международный день логопеда;
  • 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя;
  • 20 ноября – День работников сельского хозяйства;
  • 28 ноября – День работника финансового мониторинга.

Большие православные праздники в ноябре 2022 года

В православном календаре на ноябрь 2022 можно встретить несколько важных религиозных дат. В частности верующие будут поминать усопших родственники 5 ноября (Дмитриевская родительская суббота) и 19 ноября (Михайловская родительская суббота). Также в конце ноября (28 ноября) начинается Рождественский пост.

Народные и международные праздники в ноябре 2022 года

Несколько важных событий также приходится на ноябрь:

  • 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка;
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета;
  • 16 ноября – Международный день терпимости;
  • 17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;
  • 20 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка;
  • 21 ноября – День свободы и достоинства;
  • 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
  • 26 ноября – День памяти жертв голодоморов.

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