Как будем отдыхать в ноябре 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2022, читайте в материале ТСН.ua.
Последний месяц осени принесет украинцам немало профессиональных и государственных праздников. Однако дополнительные выходные в ноябре не предусмотрены.
Выходные в ноябре 2022 года в Украине
Из 30 календарных дней в ноябре 2022 года выходными будут всего восемь: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число. А 22 дня в ноябре будут рабочими.
Какие будут профессиональные праздники в ноябре 2022 года
- 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии;
- 4 ноября – День железнодорожника;
- 6 ноября – День работника социальной сферы;
- 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
- 10 ноября – Международный день бухгалтера;
- 14 ноября – Международный день логопеда;
- 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя;
- 20 ноября – День работников сельского хозяйства;
- 28 ноября – День работника финансового мониторинга.
Большие православные праздники в ноябре 2022 года
В православном календаре на ноябрь 2022 можно встретить несколько важных религиозных дат. В частности верующие будут поминать усопших родственники 5 ноября (Дмитриевская родительская суббота) и 19 ноября (Михайловская родительская суббота). Также в конце ноября (28 ноября) начинается Рождественский пост.
Народные и международные праздники в ноябре 2022 года
Несколько важных событий также приходится на ноябрь:
- 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
- 9 ноября – День украинской письменности и языка;
- 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета;
- 16 ноября – Международный день терпимости;
- 17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;
- 20 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка;
- 21 ноября – День свободы и достоинства;
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
- 26 ноября – День памяти жертв голодоморов.
Читайте также:
- Церковный календарь на ноябрь 2022 года : родительские субботы и старт Рождественского поста
- Когда римо-католики празднуют Рождество 2022: история праздника, традиции и символы
- Родительские субботы ноября 2022 : когда верующие будут поминать предков