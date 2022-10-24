Как будем отдыхать в ноябре 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2022, читайте в материале ТСН.ua.

Последний месяц осени принесет украинцам немало профессиональных и государственных праздников. Однако дополнительные выходные в ноябре не предусмотрены.

Выходные в ноябре 2022 года в Украине

Из 30 календарных дней в ноябре 2022 года выходными будут всего восемь: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число. А 22 дня в ноябре будут рабочими.

Какие будут профессиональные праздники в ноябре 2022 года

3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии;

– День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии; 4 ноября – День железнодорожника;

– День железнодорожника; 6 ноября – День работника социальной сферы;

– День работника социальной сферы; 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

– Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства; 10 ноября – Международный день бухгалтера;

– Международный день бухгалтера; 14 ноября – Международный день логопеда;

– Международный день логопеда; 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;

– День работников радио, телевидения и связи; 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя;

– День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя; 20 ноября – День работников сельского хозяйства;

– День работников сельского хозяйства; 28 ноября – День работника финансового мониторинга.

Большие православные праздники в ноябре 2022 года

В православном календаре на ноябрь 2022 можно встретить несколько важных религиозных дат. В частности верующие будут поминать усопших родственники 5 ноября (Дмитриевская родительская суббота) и 19 ноября (Михайловская родительская суббота). Также в конце ноября (28 ноября) начинается Рождественский пост.

Народные и международные праздники в ноябре 2022 года

Несколько важных событий также приходится на ноябрь:

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;

– Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов; 9 ноября – День украинской письменности и языка;

– День украинской письменности и языка; 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета;

– Всемирный день борьбы против диабета; 16 ноября – Международный день терпимости;

– Международный день терпимости; 17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;

– День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких; 20 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка;

– Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка; 21 ноября – День свободы и достоинства;

– День свободы и достоинства; 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;

– Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин; 26 ноября – День памяти жертв голодоморов.

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