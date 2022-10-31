В России не завершилась частичная мобилизация – СМИ

Голос Кремля Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет приказа об окончании мобилизации.

У России нет приказа о завершении частичной мобилизации.

Об этом пишут российские СМИ.

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По словам Пескова, у РФ еще нет указа о прекращении частичной мобилизации.

"В случае появления населения будет проинформировано дополнительно", — заявил рупор Кремля.

Отметим, что в России с 1 ноября начинается срочный призыв в армию. В то же время военкоматы не справятся с двумя призываемыми одновременно потоками.

Напомним, что Россия признала свою атаку на энергетические объекты Украины.

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