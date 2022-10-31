В России не завершилась частичная мобилизация – СМИ

Голос Кремля Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет приказа об окончании мобилизации.
У России нет приказа о завершении частичной мобилизации.
Об этом пишут российские СМИ.
По словам Пескова, у РФ еще нет указа о прекращении частичной мобилизации.
"В случае появления населения будет проинформировано дополнительно", — заявил рупор Кремля.
Отметим, что в России с 1 ноября начинается срочный призыв в армию. В то же время военкоматы не справятся с двумя призываемыми одновременно потоками.
Напомним, что Россия признала свою атаку на энергетические объекты Украины.
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