В Росії не завершилася часткова мобілізація - ЗМІ

Голос Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в РФ немає приказу про закінчення мобілізації.
В Росії немає приказу про завершення часткової мобілізації.
Про це пишуть російські ЗМІ.
За словами Пєскова, в РФ ще немає указу про припинення часткової мобілізації.
“У разі появи населення буде проінформовано додатково”, - заявив рупор Кремля.
Зазначимо, що в Росії з першого листопада починається терміновий призов до армії. Водночас воєнкомати не впораються з двома потоками, що закликаються одночасно.
Нагадаємо, що Росія визнала свою атаку на енергетичні об'єкти України.
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