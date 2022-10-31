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В Росії не завершилася часткова мобілізація - ЗМІ

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В Росії не завершилася часткова мобілізація - ЗМІ

Фото: Associated Press

Голос Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в РФ немає приказу про закінчення мобілізації. 

В Росії немає приказу про завершення часткової мобілізації.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами Пєскова, в РФ ще немає указу про припинення часткової мобілізації. 

“У разі появи населення буде проінформовано додатково”, - заявив рупор Кремля.

Зазначимо, що в Росії з першого листопада починається терміновий призов до армії. Водночас воєнкомати не впораються з двома потоками, що закликаються одночасно.

Нагадаємо, що Росія визнала свою атаку на енергетичні об'єкти України.

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