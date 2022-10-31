Внаслідок війни Україна втратила майже 2,5 млн робочих місць – ООН

Понад 10% усіх працівників довоєнного періоду наразі є вимушеними біженцями в інших країнах.

Війна в Україні серйозно вплинула на економіку та ринок праці. За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість 2022 року буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче за рівень 2021 року.

Про це йдеться у доповіді МОП (спеціалізованої установи системи ООН).

Проте зараз цей прогноз не такий низький, як були показники у квітні 2022 року. Після початку російського вторгнення прогнозувалася втрата 4,8 млн робочих місць.

Покращення прогнозу є наслідком зменшення кількості територій України, що перебувають під окупацією чи з активними бойовими діями.

За оцінками МОП, 10,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення.

За результатами нещодавнього опитування, на сьогоднішній день 28% опитаних українських біженців знайшли роботу за наймом або самозайняті в країнах, де вони перебувають.

"Наслідки конфлікту відчуваються на ринках праці сусідніх країн, що може призвести до політичної дестабілізації та дестабілізації ринку праці в цих країнах. Ще далі, у Центральній Азії та в усьому світі, вони знаходять своє відображення у більш високих та нестійких цінах, зростанні відсутності продовольчої безпеки та бідності", - йдеться у повідомленні.

Економіка України під час війни

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що економіка України втрачає від масштабних повітряних тривог впродовж робочого дня щонайменше 7,5 млрд грн.

Українська економіка цього року скоротиться майже на 32%, а річна інфляція прискориться до 30% через шкоду, завдану вторгненням Росії.

До кінця року рівень безробіття в Україні сягне 30%.

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