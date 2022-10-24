Рівень безробіття до кінця цього року становитиме 30%. Зараз уряд вирішує питання працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.

В Україні до кінця року рівень безробіття сягне 30%. Зараз уряд вирішує проблему нестачі робочих місць.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, до кінця цього року рівень безробіття в нашій країні сягне 30%. І це є одним з викликів для уряду, який зараз вирішує проблеми із безробіттям - працевлаштовує людей та повертає їх з-за кордону.

“Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави. Для нас збереження нормального функціонування економіки - це завдання не менш важливе, ніж отримання перемоги”, - сказала Юлія Свириденко.

Вона додала, що наразі інфляція в Україні складає 24,6%. В той час як до кінця року очікується на рівні 30%. Падіння економіки також прогнозується на рівні 30%.

Нагадаємо, що пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії на 54%.

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