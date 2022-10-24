Уровень безработицы к концу этого года составит 30%. Сейчас правительство решает вопросы трудоустройства и возвращения их из-за границы.
В Украине к концу года уровень безработицы достигнет 30%. Сейчас правительство решает проблему нехватки рабочих мест.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, к концу этого года уровень безработицы в нашей стране составит 30%. И это один из вызовов для правительства, которое сейчас решает проблемы с безработицей — трудоустраивает людей и возвращает их из-за границы.
"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства. Для нас сохранение нормального функционирования экономики – это задача не менее важная, чем одержание победы", — сказала Юлия Свириденко.
Она добавила, что в настоящее время инфляция в Украине составляет 24,6%. В то время, как до конца года ожидается на уровне 30%. Падение экономики также прогнозируется на уровне 30%.
Напомним, что пенсионеры могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии на 54%.
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