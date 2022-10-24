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Уровень безработицы к концу этого года составит 30%

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Уровень безработицы к концу этого года составит 30%

Фото: ТСН.ua

Уровень безработицы к концу этого года составит 30%. Сейчас правительство решает вопросы трудоустройства и возвращения их из-за границы.

В Украине к концу года уровень безработицы достигнет 30%. Сейчас правительство решает проблему нехватки рабочих мест.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, к концу этого года уровень безработицы в нашей стране составит 30%. И это один из вызовов для правительства, которое сейчас решает проблемы с безработицей — трудоустраивает людей и возвращает их из-за границы.

"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства. Для нас сохранение нормального функционирования экономики – это задача не менее важная, чем одержание победы", — сказала Юлия Свириденко.

Она добавила, что в настоящее время инфляция в Украине составляет 24,6%. В то время, как до конца года ожидается на уровне 30%. Падение экономики также прогнозируется на уровне 30%.

Напомним, что пенсионеры могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии на 54%.

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