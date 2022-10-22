Пенсионеры могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии на 54%

Размер пенсии будет увеличен, если выйти на пенсию позже. Кто и как это сможет сделать читайте в материале ТСН.ua

Пенсионеры могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии.

Если пенсионер по достижении 60 лет и при наличии необходимого количества стажа решит продолжить работу и откажется от пенсии, то при выходе на пенсию получит надбавку за сверхнормативный стаж.

Какой может быть надбавка за сверхнормативный стаж

При расчете учитываются только полные месяцы, повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится. Согласно статье 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в случае более позднего выхода на пенсии ее основной размер увеличивается.

За каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до 5 лет — на 0,5%.

— на 0,5%. За каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет более 5 лет — на 0,75%.

То есть отсрочка пенсии на 1 год увеличивает размер до пенсии на 6%, на 2 года — 12%. При выходе на пенсию через 6 лет после достижения пенсионного возраста при наличии страхового стажа пенсия увеличивается на 54% по сравнению с тем, что могло бы быть первоначально.

Конечно, чтобы продолжать работать пенсионеру нужно иметь здоровье и, самое главное, место работы. Да и, если сам размер пенсии невелик, прибавка за стаж может оказаться очень малой.

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