Украина получит от Нидерландов еще 500 млн евро на военное оборудование

Министр обороны Нидерландов подчеркнула, что украинские военные показывают значительный прогресс в борьбе против российской агрессии.

Нидерланды готовят шестой пакет военной помощи в Украине. Дополнительные 500 миллионов евро будут предоставлены на военное оборудование для поддержки Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

"Нидерланды принимают участие в учебной миссии ЕС. Дополнительные 500 миллионов евро также будут предоставлены для поддержки разрушенной войной страны военного оборудования. Деньги поступают из Европейского фонда мира", — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, украинские военные показывают значительный прогресс и отметила необходимость продолжать поддержку Сил обороны Украины.

"Снабжение оружия и боеприпасов оправдывает себя, так же как обучение украинских военных, чтобы они могли оптимально использовать и поддерживать свое оружие. Мы видим, что Украина выиграет от всего этого из прогресса в военной сфере", — подчеркнула она.

Отмечается, что военная миссия ЕС сосредоточена на подготовке украинских военных в Польше и Германии.

Военная помощь Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 8 октября анонсировала предоставление Украине в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии, а также системы ПВО IRIS-T. 11 октября глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине IRIS-T, которые уже используются на территории Украины. Что касается танков, то их поставки до сих пор нет.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 20 октября о предоставлении Украине нового пакета помощи, в который войдет зимняя одежда для ВСУ.

Россия недавно опрокинула важную военную технику и войска из Сирии, базирующиеся на Ближнем Востоке. Из-за этого Израиль, сопротивлявшийся отправлению систем противовоздушной обороны в Украину из-за страха разозлить Москву, может изменить позицию, об этом пишет The New York Times.

Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).

На фоне российских массированных ракетных атак РФ по Украине прошла встреча в формате "Рамштайн". В ходе мероприятия союзники пообещали усилить украинскую ПВО. В частности генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит больше систем ПВО от союзников, а также средства для борьбы с дронами.

Министр обороны Алексей Резников также сообщил, что Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи.

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