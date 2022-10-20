Украина получит новый пакет помощи от Великобритании: Уоллес раскрыл содержимое

Речь идет о 25 тыс. комплектах зимней одежды для ВСУ, чтобы они были более эффективными на поле боя.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 20 октября о предоставлении Украине нового пакета помощи, в который войдет зимняя одежда для ВСУ.

Об этом глава британского Минобороны сказал во время выступления в парламенте.

"Мы гордимся тем, что являемся вторым по величине донором военной техники. Поддержка Украины остается главной задачей Минобороны", – сказал Воллес.

Также читайте Нидерланды готовят масштабный пакет помощи по восстановлению Украины

Он сообщил, что с приближающейся зимой Британия разрабатывает пакет помощи для поддержки украинских военных в холодные месяцы.

"В том числе 25 тыс. комплектов зимней одежды, чтобы они были эффективнее на поле боя, чем их плохо обученные, плохо подготовленные и плохо экипированные российские противники, многие из которых были мобилизованы в короткие сроки без достаточной подготовки и снаряжения", — заявил министр.

Он также сообщил о продлении поставок Украине сложного оборудования для радиоэлектронной борьбы. Оно обеспечивает дополнительную защиту от вражеских дронов и ракет большой дальности.

Поддержка next steps for Ukraine remains our priority.



Защита Секретариев Бен Wallace устроила дом earlier на месте в Украине pic.twitter.com/6h5M0dczAb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) Октябрь 20, 2022

Напомним, 13 октября Уоллес заявил, что Британия предоставит Украине ракеты AMRAAM для систем ПВО. Эти ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности могут использоваться и системами NASAMS. Великобритания также передаст сотни ракет для ПВО других типов.

Отметим, что Великобритания уже четвертый месяц тренирует на своих полигонах украинских военных. Базовый курс уже прошли более пяти тысяч добровольцев. И часть уже успешно отвоевывает украинские земли на передовой.

Как Нидерланды помогут украинцам перезимовать

Читайте также: