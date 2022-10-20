Британское правительство осуждает снабжение Ираном беспилотниками России, применяемых в войне против Украины.

В четверг, 20 октября, Великобритания ввела новые санкции против Ирана за поставки в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак украинских городов.

Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Отмечается, что, поставляя эти беспилотники, Иран активно разжигает войну, наживаясь на отвратительных нападениях России на украинских граждан, увеличивая страдания людей и разрушая критическую инфраструктуру.

В британском правительстве подчеркнули, что и Россия, и Иран нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, контролирующую передачу этого оружия из Ирана.

"Эти трусливые удары беспилотников — акт отчаяния. Позволяя такие удары, эти люди и компания-производитель нанесли народу Украины невыразимые страдания. Мы позаботимся о том, чтобы они понесли ответственность за свои действия", — заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

В список британских санкций попали:

генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери — глава главы Генерального штаба вооруженных сил Ирана, курировавший поставки дронов-камикадзе России;

бригадный генерал Сейед Ходжатолла Курейши – ключевой переговорщик в соглашении о поставках БПЛА;

бригадный генерал Саид Агаджани — председатель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представители которого находятся на оккупированных территориях Украины;

Shahed Aviation Industries – производитель беспилотников Shahed, применяемых Россией.

Использование дронов Россией

Российские войска активно используют дроны-камикадзе иранского производства для атак по мирным городам Украины, разрушая критически важную инфраструктуру, дома мирных людей, убивая граждан.

Руководитель ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники, Украине нужна система ПВО.

Кроме того, издание Reuters пишет, что Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля". Соглашение было заключено еще 6 октября. Именно на этом фоне МИД Украины инициировало расторжение дипломатических отношений с Ираном.

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.