Британський уряд засуджує постачання Іраном безпілотників Росії, які застосовуються у війні проти України.

У четвер, 20 жовтня, Велика Британія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак українських міст.

Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.

Зазначається, що постачаючи ці безпілотники, Іран активно розпалює війну, наживаючись на огидних нападах Росії на українських громадян, збільшуючи страждання людей і руйнуючи критичну інфраструктуру.

У британському уряді підкреслили, що і Росія, і Іран порушують резолюцію Ради Безпеки ООН, яка контролює передачу цієї зброї з Ірану.

"Ці боягузливі удари безпілотників – акт розпачу. Дозволяючи такі удари, ці люди та компанія-виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми подбаємо про те, щоб вони понесли відповідальність за свої дії", – заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

До списку британських санкцій потрапили:

генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері - голова голова Генерального штабу збройних сил Ірану, який курирував постачання дронів-камікадзе Росії;

бригадний генерал Сейєд Ходжатолла Курейші - ключовий переговорник в угоді про поставки БПЛА;

бригадний генерал Саїд Агаджані - голова Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), представники якого перебувають на окупованих територіях України;

Shahed Aviation Industries - виробник безпілотників Shahed, які застосовуються Росією.

Використання дронів Росією

Російські війська активно використовують дрони-камікадзе іранського виробництва для атак по мирних містах України, руйнуючи критично важливої інфраструктури, будинки мирних людей, вбиваючи громадян.

Керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники, Україні потрібна система ППО.

Крім того, видання Reuters пише, що Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля". Угоду уклали ще 6 жовтня. Саме на цьому тлі МЗС України ініціювало розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.