Знищення дешевих іранських безпілотників уже обійшлося Україні у понад $28 млн

Захист українських міст від атак іранськими дронами-камікадзе коштує дорожче, ніж вартість цих безпілотників для Росії.

Відповідно до аналізу, який ґрунтується на відкритих джерелах, оціночна вартість збитих від 13 вересня по 17 жовтня безпілотників іранського виробництва, для України становила орієнтовно 28,14 млн доларів США. Суми, які заплатила Росією за постачання та запуск дешевих іранських дронів, значно менші.

Такі підрахунки зробили військові аналітики неурядової організації Molfar.

В аналітичному звіті йдеться, що станом на 10 ранку 17 жовтня з відкритих джерел було відомо про 161 збитий Shahed-136, приблизна загальна ціна яких склала від $3,22 млн до $8,05 млн, 1 збитий Shahed-129 приблизна вартість якого $7,5 млн, та 4 збитих Mohajer-6. Таким чином загальні відомі витрати росіян на іранські БПЛА склали від $11,66 млн до $17,9 млн.

Тим часом Україна використовує для знищення безпілотників винищувачі МіГ-29, крилаті ракети С-300, системи наземного захисту Nasams і стрілецьку зброю.

“Загалом на збиття Shahed-136 Україна витратила ракет для систем ППО та ракет класу повітря-повітря на суму більш ніж $28,14 млн”, - повідомили аналітики.

Дослідники також визначили, наскільки успішно ЗСУ збивають іранські дрони. Показники ураження майже в усіх випадках перевищують 50% – це дуже гарний результат. Середня оцінка успішності збиття сягає майже 80%.

"На жаль, Російська Федерація може використовувати дешеві іранські дрони для щоденного обстрілу України – ціна питання для Росії незначна. Так само дрони можуть використовуватись у тандемі з ракетами: щоб спершу розрядити системи ППО атакою дронів, а потім вдарити ракетами – для російських терористів це звична практика", - відзначили аналітики.

Команда Molfar закликала західних партнерів України надати новітні системи ППО та інші системи для боротьби із повітряними цілями для захисту від нової повітряної небезпеки через активне застосування Росією дешевих іранських дронів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії.

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