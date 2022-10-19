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У центральних областях України ППО збила 4 ракети та 8 безпілотників: подробиці

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У центральних областях України ППО збила 4 ракети та 8 безпілотників: подробиці

Фото: Повітряне командування "Центр"

Росія знову атакує Україну ракетами та безпілотниками.

Станом на 15:00 19 жовтня в центральних регіонах України ППО збила 12 повітряних цілей - 4 ракети та 8 безпілотників. 

Про це повідомляє повітряне командування "Центр". 

"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО СВ", - йдеться у повідомленні. 

Ракетні обстріли України 19 жовтня

Росія у середу 19 жовтня продовжує обстрілювати Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалась масштабна повітряна тривога. 

В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалось збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.

Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Станом на 15:55 повітряна тривога триває у Київській, Черкаській, Чернігівській та Луганській областях. У Києві продовжуються вибухи. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1047
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