У центральних областях України ППО збила 4 ракети та 8 безпілотників: подробиці

Росія знову атакує Україну ракетами та безпілотниками.
Станом на 15:00 19 жовтня в центральних регіонах України ППО збила 12 повітряних цілей - 4 ракети та 8 безпілотників.
Про це повідомляє повітряне командування "Центр".
"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО СВ", - йдеться у повідомленні.
Ракетні обстріли України 19 жовтня
Росія у середу 19 жовтня продовжує обстрілювати Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалась масштабна повітряна тривога.
В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалось збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.
Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Станом на 15:55 повітряна тривога триває у Київській, Черкаській, Чернігівській та Луганській областях. У Києві продовжуються вибухи.
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