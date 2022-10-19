"Окупанти намагаються залякати мешканців Херсонщини" – Єрмак прокоментував фейк про "удар" ЗСУ по місту

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що російські загарбники намагаються залякати мешканців Херсонської області, розсилаючи СМС-повідомлення про нібито "обстріли" та "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".

Про це він написав у Telegram.

"Росіяни намагаються залякати херсонців фейковими розсилками про обстріли міста нашою армією, а також влаштовують пропагандистську показуху з "евакуацією", - зазначив він.

Голова Офісу президента наголосив, що це доволі примітивна тактика.

"ЗСУ не обстрілюють українські міста – це роблять виключно російські терористи, в яких навіть в Росії на житлові будинки падають літаки", - додав Єрмак.

Провокації окупантів у Херсоні

Російські загарбники готують провокації у тимчасово окупованому Херсоні для звинувачень Збройних сил України у "воєнних злочинах проти мирного населення".

Так, окупанти попереджають про нібито "заплановані воєнні злочини з боку Збройних сил України", намагаючись відволікти увагу росіян від провалу армії РФ.

Колаборант Володимир Сальдо 19 жовтня повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів. Також, за його словами, усі підрозділи та "адміністрація" Херсонської області переїжджають на лівобережжя Дніпра.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав мешканців Херсона підготувати укриття через можливі провокації російських військових та скласти "тривожну валізку" і запастися водою та їжею на кілька діб.

Читайте також: