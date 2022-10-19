Генерал розкрив секрет успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

В Херсонській області окупанти готуються йти з правого берега Дніпра, оскільки українська армія вдало знищує ворожі пункти управління і склади, а також тримає під вогневим контролем переправи.

Про це розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, Збройні сили України застосовують натівські підходи, і це дає свій результат. Зокрема, ЗСУ опановують західну зброю й техніку, а також відбувається трансформація армії відповідно до вимог НАТО.

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"Ми проводимо удари по системі управління. В першу чергу - пункти управління, вузли зв'язку цього угрупування на правому березі Дніпра. Також б'ємо по складах, логістичних лініях постачання, необхідних для ведення бойових дій. Під вогневим контролем мости. Ми розбиваємо переправи, і таким чином зменшуємо військовий потенціал цього угрупування. У зв'язку з цим вони готуються до відступу за Дніпро, а там він досить широкий", - зауважив Романенко.

Генерал нагадав, як зараз поводяться росіяни і колаборанти в Херсоні:

"Сальдо, так званий проросійський "керівник" Херсонщини, звертається до керівництва РФ відносно того, що треба починати вивозити колаборантів і родини російських військових. Тобто військовий підхід, який ми здійснюємо щодо цього угрупування, спрацьовує".

За його словами, на Херсонщині йде нешвидке просування і зниження воєнного потенціалу окупантів, "що раніше чи пізніше призведе до руйнування цього угрупування і звільнення Силами оборони України цих територій".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Як відомо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення телефонної розмови бойовика "ЛДНР" на Херсонщині, яке свідчить, що окупанти бояться контрнаступу.

"Ми на два (відходимо – Ред.), а вони на крок наступають. Ми їх бачимо", - сказав окупант.

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