Генерал раскрыл секрет успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области оккупанты готовятся уходить с правого берега Днепра, поскольку украинская армия удачно уничтожает вражеские пункты управления и склады, а также держит под огневым контролем переправы.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

По его словам, Вооруженные силы Украины применяют натовские подходы, и это приносит свой результат. В частности, ВСУ осваивают западное оружие и технику, а также происходит трансформация армии в соответствии с требованиями НАТО.

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"Мы проводим удары по системе управления. В первую очередь — пункты управления, узлы связи этой группировки на правом берегу Днепра. Также бьем по складам, логистическим линиям поставки, необходимым для ведения боевых действий. Под огневым контролем мосты. Мы разбиваем переправы, и таким образом уменьшаем военный потенциал этой группировки. В этой связи они готовятся к отступлению за Днепр, а там он достаточно широк", — отметил Романенко.

Генерал напомнил, как ведут себя россияне и коллаборанты в Херсоне:

"Сальдо, так называемый пророссийский "руководитель" Херсонщины, обращается к руководству РФ относительно того, что нужно начинать вывозить коллаборантов и семьи российских военных. То есть военный подход, который мы осуществляем по этой группировке, срабатывает".

По его словам, в Херсонской области идет неспешное продвижение и снижение военного потенциала оккупантов, "что рано или поздно приведет к разрушению этой группировки и освобождению Силами обороны Украины этих территорий".

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Как известно, Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват телефонного разговора боевика "ЛДНР" в Херсонской области, которое свидетельствует, что оккупанты боятся контрнаступления.

"Мы на два (уходим – Ред.), а они на шаг наступают. Мы их видим", — сказал оккупант.

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