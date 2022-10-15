Если Путин не сможет захватить Украину, он попытается окончательно аннексировать Беларусь – оппозиционер

Павел Латушко объяснил, для чего РФ начала опрокидывать свои войска в Беларусь.

Белорусский дипломат, оппозиционер Павел Латушко считает, что есть несколько вариантов того, для чего Россия начала перекидывать свои войска в Беларусь. Один из них – окончательная аннексия.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"На мой взгляд, сегодня можно рассматривать два сценария. Базовый сценарий: создание совместной группировки для того, чтобы создавать информационное давление на Украину. Для того чтобы Украина взимала войска. Второй этап – это реальное вхождение (Беларуси в войну с Украиной – ред.), но это, скорее всего, следующий год. Ну, а третий сценарий – это под этим всем видом у россиян есть четкий план аннексии Беларуси и это нужно сделать до выборов Путина (2024 – ред.), если он дождется этих выборов ", – говорит Латушко.

Оппозиционер добавил, что Путин сам говорил о том, что Беларусь должна быть частью РФ.

"Простите, может, за это сравнение, я сразу прошу меня правильно понять, – Путин хотел за обеденным столом съесть главное блюдо, это Украина. Не получается. Зубы сломал. Ну, или, по крайней мере, ломает. Трещат эти зубы. А как десерт – однозначно Беларусь. Он же об этом сказал канцлеру Шольцу 15 февраля. Он сказал, что Украина и Беларусь не должны существовать как государства, их нужно включить в состав Российской Федерации", – говорит он.

Он также добавил, что нынешняя ситуация указывает на то, что Путин может начать именно с аннексии Белоруссии.

"У меня ощущение, что в этой ситуации Путин как раз хочет начать свой обед именно с десерта. А, может, им и закончить. Как мне не досадно говорить это как белорусскому политику, но надо понимать реальность этих планов, эту угрозу, чтобы осознавать – почему же противодействовать. А это реальные планы Путина – съесть Беларусь, что это значит аннексировать Беларусь", – объяснил Латушко.

Что сейчас происходит в Беларуси

10 октября стало известно, что Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Самопровозглашенный президент РБ заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

Позже Лукашенко ввел в Беларуси контртеррористические меры. Объяснил, что причина – "обострение по периметру кордней".

15 октября стало известно, что ночью в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава общей региональной группировки войск Союзного государства.

В то же время в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в РБ в первую очередь будут призывать военных со специальностями, дефицитными в российской армии.