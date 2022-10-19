Мешканців Херсона попереджають про провокації окупантів у місті

Російські загарбники готують провокації у тимчасово окупованому Херсоні для звинувачень Збройних сил України у воєнних злочинах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, окупанти попереджають про нібито "заплановані воєнні злочини з боку Збройних сил України", намагаючись відволікти увагу росіян від провалу армії РФ. Адже російська армія використовує скупчення людей для провокацій та "живого щита".

Мешканців тимчасово окупованої Херсонщини закликають зберігати пильність й за можливості залишити регіон та виїхати на підконтрольну територію України.

"Росіяни оголосили "евакуацію" на лівий берег для мешканців тимчасово окупованих регіонів правобережної Херсонщини. Водночас самі колаборанти вивозять свої родини до Криму. Причиною є несприятлива ситуація на фронті для армії ворога", - йдеться у повідомленні.

Деокупація півдня України

Від початку жовтня, за даними МВС, Збройні сили України звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини.

Як повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації, в окупованому Херсоні зараз перебувають від 20 до 25 тисяч російських військових.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що угруповання елітних військ РФ на Херсонщині опинилося на межі розгрому.

У вівторок, 18 жовтня, окупаційна "влада" Херсонщини оголосила про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення.

Генерал Сергій Суровікін, який недавно очолив армію окупантів на території України визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою".

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