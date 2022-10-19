Продають заводи і московський Кремль: в Україні триває мала приватизація

В рамках малої приватизації в Україні на аукціон потрапив навіть московський Кремль, йдеться в ТСН.

Фонд Держмайна України з 1 вересня розпочав так звану «малу приватизацію» і планує до кінця року провести щонайменше 150 аукціонів. На них продаватимуть об’єкти, стартова вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень.

Напівзруйновані будівлі та занедбані понад шість гектарів території -так зараз виглядає одеський завод, який ще п'ятнадцять років тому виготовляв холодильне устаткування. Нині серед його працівників – більшість охоронці руїн. Кажуть, підприємство виживає лише за рахунок здачі в оренду нерухомості і лише боргує державі десять мільйонів гривень.

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52 об’єкти нерухомості за чотирма юридичними адресами, деякі розташовані на «золотій землі» в центральній частині міста. Це перший лот на Одещині, який виставили на аукціон в період повномасштабної війни. Вперше за останні роки продавали не усе майно, а лише акції товариства – 50% плюс одна.

"Я впевнений, що це один з найкращих розвитків цього району міста, житлове будівництво тут було б ну прямо супер. 7 мільйонів 420 тисяч гривень, гарантійний внесок півтора мільйони - це стартова ціна на аукціоні. Ми розраховуємо, що вона зросте як мінімум в три - в чотири рази точно", - переконаний керівник регіонального відділення ФДМА по одеській та миколаївській областях Олександр Славський.

На аукціоні ж новий власник за лот дав в тридцять разів більше. В Фонді Держмайна кажуть, такі приємні фінансові несподіванки фіксують по всій країні. "Уже відбулося у нас 15 аукціонів. Зараз триває 16 аукціон - це гайсинський спиртзавод. У нас там три учасники. І стартова ціна 18,5 млн і вже учасник надав понад 30 млн, аукціон триває. Ціна може підрости. Проведено 15 аукціонів і надійшло понад 200 млн грн", - каже заступниця голови Фонду Державного майна України Яна Матієва.

Бізнес готовий платити за майно і землю, бо має нагальну потребу – підприємці переводять свої виробництва у безпечні регіоні і відновлюють роботу. Для цього потребують нових місць, а державі терміново треба наповнювати скарбницю.

У Фонді Держмайна жартома на аукціон виставили навіть московський Кремль, за символічну гривню. "В мене в коментарях там підняли до 5 гривень, а потім вирішили, що цей аукціон має буди на зниження і знизили до 20 копійок. Не знаю чи комусь він буде потрібен. Найбільш відомий об’єкт російської федерації в Одесі - це консульство РФ. Сподіваюсь, що в якийсь момент ми матимемо змогу продати і його", - каже начальник РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

Жовтень має стати місяцем аукціонної активності, прогнозують у фонді. На продажі зараз 150 об’єктів, ще стільки ж планують виставити до кінця року.

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