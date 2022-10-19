Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський призначив нових послів у Словаччині та Марокко

Дата публікації
Перегляди
342
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський призначив нових послів у Словаччині та Марокко

Фото: Офіс президента України

Зеленський підписав укази про призначення 18 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України у Словаччині та Марокко.  

Відповідні укази опубліковані на сайті президента. 

Послом України у Словаччині став Мирослав Кастран. 

Сергій Саєнко призначений послом України у Королівстві Марокко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Казахстані Петра Врублевського.

Дипломатичний скандал з Врублевським

Експосол України в Казахстані Петро Врублевський став фігурантом дипломатичного скандалу.

Так, Врублевський на прохання прокоментувати ситуацію в Україні заявив: "Намагаємося вбити якнайбільше їх (росіян – ред.). Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Ця заява викликала негативну реакцію з боку міністерства закордонних справ Казахстану.

Читайте також:

Військові показали секрети ведення бою

Військові показали секрети ведення бою

Повʼязані теми:

Наступна публікація