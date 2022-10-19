Зеленський призначив нових послів у Словаччині та Марокко

Зеленський підписав укази про призначення 18 жовтня.
Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України у Словаччині та Марокко.
Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
Послом України у Словаччині став Мирослав Кастран.
Сергій Саєнко призначений послом України у Королівстві Марокко.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Казахстані Петра Врублевського.
Дипломатичний скандал з Врублевським
Експосол України в Казахстані Петро Врублевський став фігурантом дипломатичного скандалу.
Так, Врублевський на прохання прокоментувати ситуацію в Україні заявив: "Намагаємося вбити якнайбільше їх (росіян – ред.). Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".
Ця заява викликала негативну реакцію з боку міністерства закордонних справ Казахстану.
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