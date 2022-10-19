Зеленський призначив нових послів у Словаччині та Марокко

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України у Словаччині та Марокко.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Послом України у Словаччині став Мирослав Кастран.

Сергій Саєнко призначений послом України у Королівстві Марокко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Казахстані Петра Врублевського.

Дипломатичний скандал з Врублевським

Експосол України в Казахстані Петро Врублевський став фігурантом дипломатичного скандалу.

Так, Врублевський на прохання прокоментувати ситуацію в Україні заявив: "Намагаємося вбити якнайбільше їх (росіян – ред.). Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Ця заява викликала негативну реакцію з боку міністерства закордонних справ Казахстану.

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