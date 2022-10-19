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Зеленский назначил новых послов в Словакии и Марокко

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Зеленский назначил новых послов в Словакии и Марокко

Фото: Офис президента Украины

Зеленский подписал указы о назначении 18 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Послом Украины в Словакии стал Мирослав Кастран.

Сергей Саенко назначен послом Украины в Королевстве Марокко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского.

Дипломатический скандал с Врублевским

Экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский стал фигурантом дипломатического скандала.

Так, Врублевский по просьбе прокомментировать ситуацию в Украине заявил: "Пытаемся убить больше их (россиян – ред.). Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Это заявление вызвало отрицательную реакцию со стороны министерства иностранных дел Казахстана.

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