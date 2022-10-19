Концерты Ани Лорак в Чехии и Германии полностью отменили

Концерты скандальной певицы Ани Лорак в Германии и Чехии официально отменили.

Путунистка должна была выступить с туром "The Best" в этих странах с 21 октября по 3 ноября. Впрочем, теперь на сайтах продаж билетов на мероприятие отмечается, что концерты переносятся на 2023 год.

На одном из сайтов указана следующая причина переноса выступления Лорак: "В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур группы Ани Лорак на 2023 год". На другом сайте говорится: "В связи с усилением распространения коронавирусной инфекции, организатор вынужден перенести запланированный тур".

Также с официального сайта певицы-предательницы исчезли анонсы всех европейских концертов.

Отметим, что Ани Лорак анонсировала свои концерты в Европе в начале сентября. В афишах артистка-предательница не постыдилась указать, что она "самая титулованная украинская певица". Лорак "быстро переобулась" после того, как ее концертная деятельность в России пошла на спад. Впрочем, украинцы начали массово протестовать против концертов путинистки в Европе и требовать их отмены.

Отметим, что месяц назад стало известно, что концерт Ани Лорак был отменен в Праге. Из-за возмущения украинского сообщества, пражские организаторы тура Forum Karlin ответили в сторис Instagram, что концерт украинской певицы отменили и афиш уже нет. Вскоре выступления предательницы отменили и в других городах Чехии.

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