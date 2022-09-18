Концерты певицы-предательницы Ани Лорак массово отменяют в Европе

Осенью певица Ани Лорак собиралась в тур по городам Европы и ради этого на афишах даже указала, что она "самая титулованная певица Украины".

Но Ани Лорак пришлось быстро с небес вернуться на землю, ведь ее концерты в Европе начали массово отменять.

После волны возмущения украинского сообщества разные концертные агентства начали сообщать об отмене выступлений исполнительницы. С октября по ноябрь Лорак планировала выступить в ряде европейских городов, таких как Лемго, Гамбург, Дортмунд, Оффенбах, Прага, Нюрнберг и другие.

Впрочем, пражские организаторы тура Forum Karlin уже отреагировали на волну возмущения и ответили в сторис своего Instagram, что концерт Ани Лорак отменили и афиш уже нет.

Надеемся, что такая же участь ждет выступления Лорак в Германии, поскольку там и украинцы и местные активисты планируют устроить протест.

Отметим, что недавно блогер Виталий Гордиенко сообщил, что ради своего тура в Европе Ани Лорак окрестила себя в афишах "самой титулованной певицей Украины". Блогер отметил, что артистка "быстро переобулась" после того, как ее концертная деятельность в России пошла на убыль.

Между тем Министр культуры и информационной безопасности Александр Ткаченко отметил, что тех артистов, кто поддерживает или умалчивает российскую агрессию, лишат званий народных артистов Украины. Ткаченко рассказал, чтобы для того, чтобы лишить званий артистов, поддерживающих РФ, нужно внести изменения в законодательство.

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