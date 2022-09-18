Дочь Оли Фреймут показала, как провела время с бойфрендом: "Сбылась детская мечта"

Дочь Ольга Фреймут Злата Митчелл поделилась новым контентом со своим бойфрендом, имя которого Оскар.

В частности, в Instagram-stories девушка показала, как проводит время с бойфрендом. Злата опубликовала видео, где они зажигают на концерте американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара.

Злата Митчелл с бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Выступление рэпера состоялось в Лос-Анджелесе 17 сентября.

Как призналась Злата, она мечтала попасть на концерт Кендрика от детства.

"Сбылась детская мечта", — подписала видео дочь Фреймут.

Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, что впервые дочь Ольги Фреймут рассекретила своего возлюбленного в мае этого года. О нем известно, что он американец и зовут его Оскаром. Похоже, они довольно продолжительное время вместе. В частности, об этом свидетельствуют комментарии звездной мамы Златы под снимками Оскара, датируемые октябрем 2021 года.

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