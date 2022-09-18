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Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстается с супругой после 11 лет брака

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Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстается с супругой после 11 лет брака

Фото: instagram.com/danreynolds

Фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс ошеломил фанатов новостью.

Неожиданностью для всех поклонников Дэна Рейнольдса стала новость музыканта о разводе с супругой Эйжей Волкман. Печальное известие фронтмен Imagine Dragons сообщил на своей странице в Twitter.

"Я с грустью сообщаю, что после многих прекрасных лет совместной жизни мы с Эйжей расстались. Быть отличными родителями для наших детей – наш главный приоритет. Спасибо, что всегда поддерживали нас любовью и заботой на протяжении всех этих лет", — написал музыкант.

Это уже не в первый раз, когда пара сообщает о своем разводе. В 2018 году Дэн и Эйже заявили о разрыве отношений, однако через некоторое время сообщили, что кризис в их отношениях прошел. Поэтому и на этот раз фаны надеются, что любимая пара сможет найти общий язык.

Напомним, что Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман находятся в отношениях с 2011 года. Супруги воспитывают четырех общих детей — 10-летнюю Эрров Иву, 5-летних близнецов Гия Джеймса и Коко Ре и 2-летниего Валентина.

© instagram.com/danreynolds
Фото: instagram.com/danreynolds

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