Солистка KAZKA Александра Зарицкая впервые показала своего парня

Солистка группы KAZKA и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая не удержалась и рассекретила своего избранника.

Долгое время солистке группы KAZKA Александре Зарицкой приписывали роман с партнером по шоу "Танцы со звездами" Юрой Мешковым.

Но, как выяснилось, сердцем артистки завладел другой мужчина. Избранником Саши стал парень по имени Павел Тараненко – он начинающий музыкант, а также motion-дизайнер HAWX.

На странице TikTok Зарицкая поделилась видео, на котором предстает со своим бойфрендом. "Если бы я была... Версия от моего парня. Люблю тебя сильно", — подписала ролик артистка.

В видео любимый знаменитости сделал подборку, с каким цветом, цветком, фруктом, временем года и местом у него ассоциируется Саша. А в конце видео фаны увидят романтические общие кадры влюбленных с отдыха и совместного времяпрепровождения.

Напомним, что в начале ноября 2021 года Александра Зарицкая признавалась, что от нее ушел любимый. Впрочем, кто именно, она не уточнила. Саша говорила, что их отношениям помешала ее работа. Зарицкая признавалась, что парень не выдержал страстных танцев избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым. С ним, кстати, впоследствии артистке стали приписывать роман. Его пара не опровергала, но и не подтверждала.

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