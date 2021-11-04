Александра Зарицкая рассказала, почему от нее ушел парень

Помехой любви пары стала работа артистки.

Солистка группы KAZKA, участница шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая впервые назвала причину разрыва с любимым.

По словам артистки, помешала отношениям ее работа. "Звездному пути" Зарицкая призналась, что парень не выдержал страстных танцев избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.

"Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстресоустойчив к Юре", — сказала певица.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Отметим, что в середине сентября Александра призналась, что влюблена и счастлива в личной жизни. Уже через месяц артистка рассказала, что не может назвать эти отношения "суперздоровыми", поскольку они мало виделись с парнем. Однако во время седьмого прямого эфира "Танцев со звездами" Зарицкая призналась, что разошлась с любимым и теперь свободна.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/tanci1plus1

Между тем, неоднозначные отношения возникли между Александрой и ее партнером по "Танцам" Юрием Мешковым. В шестом эфире шоу танцовщик заявил, что звезда ему нравится, как девушка. Также артисты признавались, что уже ходили на свидание.

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