Олександра Заріцька розповіла, чому від неї пішов хлопець

На заваді коханню пари стала робота артистки.

Солістка гурту KAZKA, учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Заріцька вперше назвала причину розриву з коханим.

За словами артистки, на заваді стосункам стала її робота. "Зірковому шляху" Заріцька зізналася, що хлопець не витримав пристрасних танців обраниці з її партнером за проєктом Юрієм Мєшковим.

"Так сталося, що хлопець не витримав розлуку танцями і не був суперстресостійким до Юри", - сказала співачка.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

Зазначимо, що у середині вересня Олександра зізналася, що закохана та щаслива в особистому житті. Вже за місяць артистка розповіла, що не може назвати ці стосунки "суперздоровими", оскільки вони мало бачилися з хлопцем. Однак під час сьомого прямого ефіру "Танців з зірками" Заріцька зізналася, що розійшлася з коханим і тепер вільна.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/tanci1plus1

Тим часом неоднозначні стосунки виникли між Олександрою та її партнером за "Танцями" Юрієм Мєшковим. У шостому ефірі шоу танцівник заявив, що зірка йому подобається, як дівчина. Також артисти зізнавалися, що вже ходили на побачення.

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