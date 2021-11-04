В Киеве в детском саду возник пожар: фото

Более 100 детей были эвакуированы из помещения.
В Киеве в детском саду возник пожар.
Детское учреждение расположено по адресу Теремковская, 9.
Об этом сообщил Алексей Павловский на своей странице в Facebook.
В детском саду произошло укорочение в электрощитовой с последующим горением.
Более 100 детей были эвакуированы из помещения.
Часть детей перевели в другой сад, а часть забрали родители.
На место происшествия сразу было направлено несколько пожарных частей.
Пожар был ликвидирован оперативно и помещение обесточено.
На месте работают пожарные инспекторы по установлению всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в Киеве из-за стиральной машины произошел пожар в многоэтажке. Владелец квартиры пытался выбежать из квартиры и сгорел.
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