В Киеве в детском саду возник пожар: фото

В Киеве в детском саду возник пожар: фото

Более 100 детей были эвакуированы из помещения.

В Киеве в детском саду возник пожар.

Детское учреждение расположено по адресу Теремковская, 9.

Об этом сообщил Алексей Павловский на своей странице в Facebook.

В детском саду произошло укорочение в электрощитовой с последующим горением.

Более 100 детей были эвакуированы из помещения.

Часть детей перевели в другой сад, а часть забрали родители.

На место происшествия сразу было направлено несколько пожарных частей.

Пожар был ликвидирован оперативно и помещение обесточено.

На месте работают пожарные инспекторы по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве из-за стиральной машины произошел пожар в многоэтажке. Владелец квартиры пытался выбежать из квартиры и сгорел.

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