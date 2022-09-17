Оля Полякова показала, в каких условиях ее дочь Маша будет жить в Великобритании

В этом году Маша Полякова поступила в один из престижных музыкальных вузов в Лондоне. На днях вместе со звездной мамой Олей Поляковой девушка приехала в Великобританию, где уже заселилась в общежитие.

В своих сторис в Instagram Полякова показала, в каких условиях будет жить Маша во время учебы.

Сторис Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Маруся в общаге", – написала Полякова.

Певица показала комнату на одного, в которой есть комфортная кровать, шкаф, стол для учебы и собственный туалет.

Сторис Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сторис Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дальше Полякова с дочерью отправилась на кухню, рассчитанную на шесть комнат. Там, как показала исполнительница, есть все необходимое для комфортного проживания студентов: электрическая плита с духовым шкафом, микроволновка, чайник, утюг и два маленьких холодильника.

Сторис Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сторис Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Вот такая кухня у них, все чистенько, красивенько", — рассказала Полякова.

Сторис Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Пока певица помогает дочери устроиться на новом месте и не может поверить, что Маша уже будет жить самостоятельно.

Также недавно Оля Полякова рассказала, что планировала продать мамину квартиру в Виннице и построить новый бизнес.

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