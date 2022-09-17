"Кадыровцы" воюют с "вагнеровцами": Братчук — о стрельбе в Херсоне

Вечером 17 сентября во временно оккупированном Херсоне раздавались взрывы, а после этого в городе были слышны автоматные очереди.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что это "кадыровцы" могли воевать с "вагнеровцами", которых недавно отправили для усиления Херсона.

Об этом Братчук написал в своем телеграмм-канале.

"Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня", – сказал Братчук.

Между тем, в пабликах распространяется еще одна версия, которая могла происходить в Херсоне. В телеграмм-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" пишут, что на российские пропагандисты снимают очередной сюжет вроде бы о "контртеррористической операции". Они заявляют, что якобы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

"Российские пропагандисты снимают стрельбу в центре Херсона и рассказывают о проведении там контртеррористической операции. Вариант один — русская снова придумывает себе призрачные победы, чтобы запугать местных", - говорится в сообщении.

Напомним, под вечер в субботу, 17 сентября, во временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы, затем в разных районах города была слышна стрельба.

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