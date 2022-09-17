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В Херсоне гремят мощные взрывы и слышны автоматные очереди (видео)

В Херсоне гремят мощные взрывы и слышны автоматные очереди (видео)

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В Херсоне гремят мощные взрывы и слышны автоматные очереди (видео)

Фото иллюстративное

В субботу, 17 сентября, во временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы.

Взрывы раздались под вечер. Стоит отметить, в то время на территории Херсонской области не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Общественное.

В местных пабликах появилась информация, что в разных районах Херсона слышны автоматные очереди. Якобы идут уличные бои. Предполагают, что между собой разбираются российские военные.

Кроме того, как пишут телеграмм-каналы, звуки взрывов были слышны и в Новой Каховке. Как сообщает "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами", удары пришлись на военные объекты оккупантов.

В каком районе Херсона раздаются взрывы – пока неизвестно. Официальной информации о взрывах украинской стороны нет.

Напомним, по данным Генштаба, подразделения Сил обороны уничтожили более 180 кафиров в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис". Там размещался личный состав и военная техника армии РФ. Подразделения "Росгвардии" и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

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