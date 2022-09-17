У Херсоні гримлять потужні вибухи

У суботу, 17 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні лунають потужні вибухи.

Вибухи роздалися під вечір. Варто зазначити, в цей час на території Херсонської області не була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Суспільне.

Окрім того, як пишуть телеграм-канали, звуки вибухів були чути і в Новій Каховці. Як повідомляє "Збройні сили України.Війна з окупантами", удари припали на військові об'єкти окупантів.

В якому районі міста лунають вибухи - наразі невідомо. Офіційної інформації щодо вибухів від української сторони немає.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, підрозділи Сил оборони знищили понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкосервіс". Там розміщувався особовий склад та військова техніка армії РФ. Підрозділи "Росгвардії" та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати

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