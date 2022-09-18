Солістка KAZKA Олександра Заріцька вперше показала свого хлопця

Солістка гурту KAZKA і тренерка "Голосу країни-12" Олександра Заріцька не втрималася та розсекретила свого обранця.

Тривалий час солістці гурту KAZKA Олександрі Заріцькій приписували роман з партнером за шоу "Танці з зірками" Юрою Мєшковим.

Та, як з'ясувалося, серцем артистки заволодів інший чоловік. Обранцем Саші став хлопець на ім'я Павло Тараненко – він музикант-початківець, а також є motion-дизайнером HAWX.

На сторінці у TikTok Заріцька поділилася відео, на якому постає зі своїм бойфрендом. "Якби я була… Версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно", - підписала ролик артистка.

У відео коханий знаменитості зробив підбірку, з яким кольором, квіткою, фруктом, порою року та місцем у нього асоціюється Саша. А в кінці відео фани побачать романтичні спільні кадри закоханих з відпочинку.

Нагадаємо, що на початку листопада 2021 року Олександра Заріцька зізнавалася, що від неї пішов коханий. Втім, хто саме, вона не уточнила. Саша говорила, що на заваді їхнім стосункам стала її робота. Заріцька зізнавалася, що хлопець не витримав пристрасних танців обраниці з її партнером за проєктом Юрієм Мєшковим. З ним, до речі, згодом артистці почали приписувати роман. Його пара не спростовувала, але й не підтверджувала.

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