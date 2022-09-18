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Донька Олі Фреймут показала, як провела час з бойфрендом: "Здійснилася дитяча мрія"

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Донька Олі Фреймут показала, як провела час з бойфрендом: "Здійснилася дитяча мрія"

Злата Мітчелл з бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала, як відпочивала.

Донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл поділилася новим контентом зі своїм бойфрендом, ім'я якого Оскар.

Зокрема, в Instagram-stories дівчина показала, як проводить час з бойфрендом. Злата опублікувала відео, де вони запалюють на концерті американського реп-виконавця Кендріка Ламара.

Злата Мітчелл з бойфрендом / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Мітчелл з бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Загалом, виступ репера відбувся у Лос-Анджелесі 17 вересня.

Як зізналась Злата, вона мріяла потрапити на концерт Кендріка від дитинства.

"Здійснилася дитяча мрія", - підписала відео донька Фреймут.

© instagram.com/zlata_mitchell
Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, що вперше донька Ольги Фреймут розсекретила свого коханого у травні цього року. Про нього відомо, що він американець і звуть його Оскар. Схоже, вони доволі тривалий час разом. Зокрема, про це свідчать коментарі зіркової мами Злати під знімками Оскара, датовані жовтнем 2021 року.

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