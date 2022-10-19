Концерти Ані Лорак у Чехії та Німеччині повністю скасували

Концерти скандальної співачки Ані Лорак у Німеччині та Чехії офіційно скасували.

Путуністка мала виступити з туром "The Best" у цих країнах від 21 жовтня до 3 листопада. Втім, тепер на сайтах продажу квитків на захід зазначається, що концерти переносяться на 2023 рік.

На одному з сайті вказана така причина переносу виступу Лорак: "У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією організатор змушений перенести концертний тур гурту Ані Лорак на 2023 рік". На іншому сайті йдеться: "У зв'язку з посиленням поширення коронавірусної інфекції організатор змушений перенести запланований тур".

Так само з офіційного сайту співачки-зрадниці зникли анонси всіх європейських концертів.

Зазначимо, що Ані Лорак анонсувала свої концерти у Європі на початку вересня. В афішах артистка-зрадниця не постидалася вказати, що вона "найтитулованіша українська співачка". Лорак "швидко перевзулася" після того, як її концертна діяльність у Росії пішла на спад. Втім, українці почали масово протестувати проти концертів путіністки у Європі і вимагати їхнього скасування.

Зазначимо, що місяць тому стало відомо, що концерт Ані Лорак скасували у Празі. Через обурення української спільноти, празькі організатори туру Forum Karlin відповіли у сторіз Instagram, що концерт української співачки скасували й афіш вже немає. Згодом, виступи зрадниці скасували й в інших містах Чехії.

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