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Астрологический прогноз на 9 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания — как профессиональные, так и бытовые и хозяйственные.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый.
Счастливые камни дня: андалузит, арагонит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: считается, что болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, тем не менее медлить с обращением к врачу нельзя. Необходимо беречь зрение, не напрягая его в течение дня.
Питание дня: мясо и даже рыбу желательно заменить овощами, фруктами и зеленью.
Стрижка дня: для стрижки день максимально благоприятен — считается, что она приносит радость и счастье.
Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией, но привороты можно проводить только в случае, если чувства партнеров взаимны — принуждение является категорическим табу.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому, каким бы ни был их сюжет, можно не принимать его близко к сердцу.
Табу дня: что-либо разрушать нельзя категорически.
Цитата дня: «Не нужно никуда спешить. Но нужно быть там, где тебе хорошо. Если чувствуешь, что ты где-то не там, вставай и иди туда, куда зовет внутренний голос» (Шри Шри Рави Шанкар).
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