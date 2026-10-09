Астрологический прогноз на 9 октября

Лотос / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания — как профессиональные, так и бытовые и хозяйственные.

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Символ дня: лотос.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый.

Счастливые камни дня: андалузит, арагонит.

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За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: считается, что болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, тем не менее медлить с обращением к врачу нельзя. Необходимо беречь зрение, не напрягая его в течение дня.

Питание дня: мясо и даже рыбу желательно заменить овощами, фруктами и зеленью.

Стрижка дня: для стрижки день максимально благоприятен — считается, что она приносит радость и счастье.

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Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией, но привороты можно проводить только в случае, если чувства партнеров взаимны — принуждение является категорическим табу.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому, каким бы ни был их сюжет, можно не принимать его близко к сердцу.

Табу дня: что-либо разрушать нельзя категорически.

Цитата дня: «Не нужно никуда спешить. Но нужно быть там, где тебе хорошо. Если чувствуешь, что ты где-то не там, вставай и иди туда, куда зовет внутренний голос» (Шри Шри Рави Шанкар).

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