Россиянам станет труднее получить визу в Германию: что изменилось

Гражданам РФ для поездки в ФРГ необходимо предоставить выписку из действующего на территории Евросоюза банка и убедительные доказательства о намерении вернуться в Россию.

Россиянам, желающим уехать в Германию, усложнили требования для получения шенгенских виз.

Обновленный список необходимых документов опубликован на сайте единственного аккредитованного при посольстве Германии в России визового центра VisaMetric.

В качестве доказательства наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения граждане РФ должны предоставить выписку из банка, действующего на территории ЕС.

"К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя, от банка, действующего в странах-членах Европейского союза", — говорится в сообщении.

Также гражданам России необходимо иметь доказательство занятости, обучения либо регулярных источников дохода.

В визовом центре также подчеркнули, что могут потребоваться доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию, среди которых — владение в стране-агрессоре недвижимостью, одним или несколькими транспортными средствами, наличие близких родственников.

Напомним, ранее Еврокомиссия предоставила обновленные рекомендации для государств-членов по выдаче виз и пограничному контролю для российских граждан на внешних границах ЕС.

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