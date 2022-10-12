Чехия закрывает границу для российских туристов

Чехия от 25 октября ужесточает визовые ограничения для российских граждан и запрещает въезд россиянам за туристическими визами.

Об этом идет речь на сайте министерства иностранных дел Чехии.

"Когда в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан РФ. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано прибывающим гражданам России на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны – то есть через наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры", – сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые на прошедших неделях закрыли границы для российских туристов.

Кроме того, правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС.

Белорусским студентам разрешили приезжать в Чехию. До сих пор ездить в эту страну могли преимущественно только граждане Беларуси, которые уже имели здесь семью.

"Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране", – добавил глава чешской дипломатии.

Визы для россиян

Уже 9 стран Евросоюза перестали оформлять туристические визы для граждан России. С 19 сентября начал действовать запрет на въезд гражданам России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Теперь россияне не смогут попасть в эти страны через шенгенскую внешнюю границу.

Польша, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды тоже отказались пускать российских туристов. Позже к этому списку присоединилась еще и Швейцария.

Впоследствии стало известно, что Болгария вводит визовый режим для россиян со служебным паспортом.

В свою очередь Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам. Государствам-членам ЕС рекомендовали проводить более строгую оценку заявок россиян на туристические визы.