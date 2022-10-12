Чехія закриває кордон для російських туристів

Чехія від 25 жовтня посилює візові обмеження для російських громадян і забороняє в’їзд росіянам за туристичними візами.

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Чехії.

"Коли в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії виїжджають до 200 громадян РФ. Саме тому ми домовилися, що у в'їзді буде відмовлено тим громадянам Росії, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони – тобто через наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури", – сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Таким чином Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які минулими тижнями закрили кордони для російських туристів.

Крім того, уряд Чехії дозволив студентам із України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС.

Білоруським студентам дозволили приїжджати до Чехії. Досі їздити до цієї країни могли переважно лише громадяни Білорусі, які вже мали тут родину.

"Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні", – додав очільник чеської дипломатії.

Візи для росіян

Уже 9 країн Євросоюзу припинили оформляти туристичні візи для громадян Росії. Від 19 вересня почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Тепер росіяни не зможуть потрапити до цих країн через шенгенський зовнішній кордон.

Польща, Словаччина, Данія, Бельгія й Нідерланди також відмовилися пускати російських туристів. Пізніше до цього списку приєдналася ще і Швейцарія.

Згодом стало відомо, що Болгарія запроваджує візовий режим для росіян зі службовим паспортом.

Своєю чергою Єврокомісія оновила рекомендації щодо видавання віз росіянам. Державам-членам ЄС рекомендували проводити суворіше оцінювання заявок росіян на туристичні візи.