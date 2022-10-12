На Житомирщині лунають вибухи

У центральних та північних областях оголошена повітряна тривога.
У середу, 12 жовтня, на Житомирщині місцеві жителі чули звуки вибухів. За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона (ППО).
Про це повідомляють у місцевих пабліках.
У Мережі публікують відео, на яких видно начебто роботу системи ППО. На кадрах зафіксовано момент збиття ворожого об'єкта. На небі видно слід, який залишається після відпрацювання протиповітряної оборони.
У телеграм-каналах повідомляють, що у небі над Україною літають іранські дрони. Однак наразі офіційного підтвердження немає.
Варто зазначати, у низці областей станом на 20:18 оголошена повітряна тривога. Сирени лунають у центральних, північних та східних регіонах України. Про це свідчить мапа тривог.
Вибухи в Україні 12 жовтня
Нагадаємо, Вінницьку область 12 жовтня атакували ворожі дрони-камікадзе. За даними голови Віницької ОВА, сили ППО збили два таких безпілотники, тому в області було чутно звуки вибухів.
Цього ж дня ввечері кілька вибухів пролунали і на Черкащині. Місцева влада повідомила, що працює ППО через повітряну тривогу у сусідній області.
Читайте також: