У Вінницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Вінницькій області в середу, 12 жовтня, під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибухи. Українська ППО збила два російські безпілотники.

Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що Росія атакувала область двома безпілотниками, їх знищила система ППО.

"Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударні безпілотники знищено!" - написав Борзов.

Наразі повітряна тривога триває у Старокостянтинівській ТГ Хмельницької області та Тернопільській області. Також тривогу оголосили на Харківщині.

Масштабні обстріли України

Російські окупанти ракетами 10 та 11 жовтня та безпілотниками масовано обстріляли територію України. Росіяни обстріляли центр Києва, де загинули люди.

Окупанти також обстрілювали Львівську, Запорізьку, Дніпропетровську та інші області. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури, адміністративних будівель та багатоповерхових житлових будинків.

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