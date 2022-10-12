В Винницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Винницкой области в среду, 12 октября, во время воздушной тревоги местные жители слышали взрывы. Украинская ПВО сбила два российских беспилотника.

Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что Россия атаковала область двумя беспилотниками, их уничтожила система ПВО.

"Винничину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!", — написал Борзов.

Воздушная тревога продолжается в Староконстантиновской ТГ Хмельницкой области и Тернопольской области. Также тревогу объявили в Харьковской области.

Масштабные обстрелы Украины

Российские оккупанты ракетами 10 и 11 октября ракетами и беспилотниками массово обстреляли территории Украины. Россияне обстреляли центр Киева, где погибли люди.

Оккупанты также обстреливали Львовскую, Запорожскую, Днепропетровскую и другие области. Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры, административных зданий и многоэтажных жилых домов.

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