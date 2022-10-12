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На Черкащині пролунали вибухи: в ОВА кажуть про роботу ППО

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На Черкащині пролунали вибухи: в ОВА кажуть про роботу ППО

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Під час роботи ППО на Черкащині повітряну тривогу не оголошено.

На Черкащині увечері 12 жовтня пролунало кілька вибухів. УВобласній військовій адміністрації місцевих заспокоїли — працює ППО через повітряну тривогу в сусідній області.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога в сусідній області", - написав Табурець.

Водночас на Черкащині повітряну тривогу не оголошено.

Зазначимо, у Вінницькій області в середу, 12 жовтня, місцеві жителі чули вибухи. Згодом місцева влада повідомила про роботу ППО. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що Росія атакувала область двома безпілотниками, їх знищила система ППО.

"Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударні безпілотники знищено!" - написав Борзов.

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