В Черкасской области раздались взрывы: в ОВА говорят о работе ПВО

Во время работы ПВО в Черкасской области воздушная тревога не была объявлена.

В Черкасской области вечером 12 октября прогремели несколько взрывов. В областной военной администрации местных успокоили — работает ПВО из-за воздушной тревоги в соседней области.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Без паники! В Черкасской области работает ПВО. Тревога в соседней области", — написал Табурец.

При этом в Черкасской области воздушная тревога не объявлена.

Отметим, что в Винницкой области в среду, 12 октября, местные жители слышали взрывы. Впоследствии местные власти сообщили о работе ПВО. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что Россия атаковала область двумя беспилотниками, их уничтожила система ПВО.

"Винниччину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!" – написал Борзов.

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