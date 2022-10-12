В Черкасской области раздались взрывы: в ОВА говорят о работе ПВО

Во время работы ПВО в Черкасской области воздушная тревога не была объявлена.
В Черкасской области вечером 12 октября прогремели несколько взрывов. В областной военной администрации местных успокоили — работает ПВО из-за воздушной тревоги в соседней области.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Без паники! В Черкасской области работает ПВО. Тревога в соседней области", — написал Табурец.
При этом в Черкасской области воздушная тревога не объявлена.
Отметим, что в Винницкой области в среду, 12 октября, местные жители слышали взрывы. Впоследствии местные власти сообщили о работе ПВО. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что Россия атаковала область двумя беспилотниками, их уничтожила система ПВО.
"Винниччину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!" – написал Борзов.
Читайте также:
- В российском Белгороде прогремели взрывы: видео
- Какие перспективы ВСУ в дальнейшем увольнении Луганщины: ответ эксперта
- В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, которые будут закрыты во время воздушной тревоги — КГГА