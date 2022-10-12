В российском Белгороде прогремели взрывы: видео

В российском городе жители зафиксировали на камеру, вероятно пролет ракеты и звуки взрывов.
В российском Белгороде прогремели взрывы.
Об этом сегодня, 12 октября, сообщают российские СМИ и публикуют видео, снятое очевидцами.
На ролике заметен полет в небе, вероятно, ракеты или иного боеприпаса, после чего раздались взрывы.
"В Белгороде слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО", — пишет Republic.
В Белгороде слышны взрывы. Предположительно, работает ППО pic.twitter.com/C19dOZHwri— Republic (@Republic_Mag) Октябрь 12, 2022
Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно.
Напомним, в городе Шебекино Белгородской области России во вторник, 11 октября, вспыхнул пожар на местной электрической подстанции. В небо поднялся чёрный дым.
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