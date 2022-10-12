В российском Белгороде прогремели взрывы: видео

В российском городе жители зафиксировали на камеру, вероятно пролет ракеты и звуки взрывов.

В российском Белгороде прогремели взрывы.

Об этом сегодня, 12 октября, сообщают российские СМИ и публикуют видео, снятое очевидцами.

На ролике заметен полет в небе, вероятно, ракеты или иного боеприпаса, после чего раздались взрывы.

"В Белгороде слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО", — пишет Republic.

В Белгороде слышны взрывы. Предположительно, работает ППО pic.twitter.com/C19dOZHwri — Republic (@Republic_Mag) Октябрь 12, 2022

Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно.

Напомним, в городе Шебекино Белгородской области России во вторник, 11 октября, вспыхнул пожар на местной электрической подстанции. В небо поднялся чёрный дым.

Читайте также: