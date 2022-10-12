Дмитрий Монатик расплакался, говоря о разлуке с семьей

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик очень скучает по своей семье – жене Ирине и двум детям, которые остались за границей.

Как известно, артист вернулся в Украину, где выступил в киевском метро и перед бойцами и ездит с туром и собирает деньги в поддержку нашей страны. В интервью Маше Ефросининой Монатик признался, что разлука с семьей ему дается нелегко.

Исполнитель признался, что всегда был вместе со своей женой и до войны расставался с семьей максимум на неделю.

"Мне кажется, что мы не видимся вечность. Иногда мы видимся, они приезжают на концерты. Но каждое расставание сегодня это сплошная импровизация. Поэтому и кажется, что на вечность. Раньше ты едешь в тур, но ты четко знаешь, куда ты вернешься, кто тебя ждет, где. И это другое ощущение. Сегодня ты не знаешь, когда вы увидитесь. И эту импровизацию я ненавижу. В целом импровизировать я всегда любил", — поделился Дмитрий.

Дмитрий Монатик

Впрочем, подчеркнул Монатик, это физическая разлука, но не моральная и что они ежедневно на связи с семьей и они часто созваниваются. Говоря о своей семье, Дмитрий не сдержал слез. Он поделился, что они с женой не скрывают от детей, что такое война:

"Они четко понимают. Они готовы к новым разлукам. Сейчас, даже когда мы видимся. Они так: "Когда мы увидимся? Через месяца два?". Такие трудные вопросы всегда. Они знают, что такое война. Они знают, что Россия разрушает наши города, убивает наших людей, убивает наших детей. И всякий раз, когда мы не вместе, это сложно, мы объясняем, что вы должны понять, что нам еще очень сильно повезло, потому что у многих людей в принципе не стало либо детей, либо родителей. А мы живы сегодня", — сказал сквозь слезы Дмитрий.

Дмитрий Монатик

Напомним, Дмитрий Монатик также впервые рассказал, с чего начался его роман с женой Иришей. Артист признался, что в начале знакомства Ирина даже помогала ему выбирать подарки для его тогдашних девушек.

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