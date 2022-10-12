Дмитро Монатік розплакався, говорячи про розлуку з родиною

Український мультиартист Дмитро Монатік дуже сумує за своєю родиною – дружиною Іриною та двома дітьми, які залишилися за кордоном.

Як відомо, артист повернувся до України, де виступив у київському метро та перед бійцями, і наразі їздить із туром та збирає гроші на підтримку нашої країни. В інтерв'ю Маші Єфросиніній Монатік зізнався, що розлука з родиною йому дається нелегко.

Виконавець зізнався, що завжди був разом зі своєю дружиною і до війни розлучався з родиною максимум на тиждень.

"Мені здається, що ми не бачимося вічність. Іноді ми бачимося, вони приїжджають на концерти. Але кожне розставання сьогодні - це суцільна імпровізація. Тому і здається, що на вічність. Раніше ти їдеш в тур, але ти чітко знаєш, куди ти повернешся, хто на тебе чекає, де. І це інше відчуття. Сьогодні ти не знаєш, коли ви побачитеся. І цю імпровізацію я ненавиджу. В цілому імпровізувати я завжди любив", - поділився Дмитро.

Дмитро Монатік

Втім, наголосив Монатік, це фізична розлука, але не моральна, і що вони щодня на зв'язку з родиною і дуже часто телефонують одне одному. Говорячи про свою родину, Дмитро не стримав сліз. Він поділився, що вони з дружиною не приховують від дітей, що таке війна.

"Вони чітко розуміють. Вони готові до нових розлук. Зараз, навіть коли ми бачимося. Вони так: "Коли ми побачимося? За місяці два?". Такі важкі запитання завжди. Вони знають, що таке війна. Вони знають, що Росія руйнує наші міста, вбиває наших людей, вбиває наших дітей. І щоразу, коли ми не разом, це складно, ми пояснюємо, що ви мусите зрозуміти, що нам ще дуже сильно пощастило, бо у багатьох людей в принципі не стало або дітей, або батьків. А ми живі сьогодні", - сказав через сльози Дмитро.

Дмитро Монатік

Нагадаємо, Дмитро Монатік також вперше розповів, з чого розпочався його роман із дружиною Іришою. Артист зізнався, що на початку знайомства Ірина навіть допомагала йому обирати подарунки для його тодішніх дівчат.

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