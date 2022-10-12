Путін реагує на невдачі на фронті: нардеп про призначення генерала Суровікіна

Командувач т. зв. "спеціальної воєнної операції", російський генерал Сергій Суровікін ракетними ударами по українських містах хоче продемонструвати свою ефективність на новій посаді.

Про це розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на Youtube-каналі ТСН.

"Ми маємо нового командувача окупаційних військ в Україні, колишнього командувача повітряно-космічних військ РФ, генерала, який мав "заслуги" у Другій чеченській війні, в Сирії воював, в інших гарячих точках. Безперечно, зміна командування на нове - це реакція Путіна на невдачі на фронтах по всій лінії, які російські окупаційні війська мали за останні півтора місяця", - розповів депутат.

За його словами, українські розвідники мають достатньо інформації про генерала Суровікіна - "є повна картина, психологічний портрет у наших військових керівників".

Як зазначив Веніславський, Суровікін "зараз намагається продемонструвати свою ефективність за допомогою варварських терористичних дій".

"Те, що одним ыз лейтмотивів вчорашніх дій (ракетних обстрілів - ред.) було бажання нового командувача продемонструвати свою ефективність - сумніву немає. Вони намагалися через почуття страху якимось чином загальмувати наше просування далі і звільнення наших територій", - пояснив нардеп.

Сергій Суровікін: основна біографія

Народився російський воєначальник в Новосибірську 11 жовтня 1966 року. Починав офіцерську кар'єру на посаді командира мотострілецького взводу. Дослужився до генерала, від березня до грудня 2017 року командував угрупованням російських військ у Сирії. Путін оцінив його заслуги, того ж року призначивши Суровікіна командувачем Повітряно-космічних сил Росії і нагородивши званням Героя РФ.

Від січня до квітня 2019 року Суровікін вдруге командував російським угрупованням військ РФ у Сирії.

Від 8 жовтня 2022 року обіймає посаду командувача Об'єднаного угруповання російських військ у війні в Україні.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагеддон".

Зокрема, в Сирії Суровікіна звинувачували в організації жорстокого бомбардування міста Алеппо, яке призвело до майже повного знищення цього населеного пункту.

В біографії генерала є темні плями. Зокрема, він двічі притягався до кримінальної відповідальності за продаж зброї та збройний розгін мирного протесту.

Зокрема, в 25-річному віці, як капітан мотострілкової дивізії, Суровікін спрямував війська проти мирних протестувальників. Сталося це під час серпневого путчу в Москві 1991 року. Тоді загинуло троє молодих хлопців. Суровікін був заарештований і 7 місяців перебував під вартою, але тодішній президент Росії Борис Єльцин заступився за нього і навіть підвищив у званні.

1995 року проти Суровікіна порушили справу за торгівлю зброєю - нібито він продав пістолет. Російський військовий отримав умовну судимість, але згодом її зняли.

Читайте також: